ВСУ отбили попытки наступления россиян в районе десяти населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные не дали российским оккупантам продвинуться в Донецкой области и отбили все вражеские штурмы. При этом наши защитники нанесли успешные удары по противнику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
В течение 4 октября украинские военные отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Выемка, Спорное, Озеряновка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Веселое, Первомайское и Новомихайловка.
При этом наши бойцы с помощью авиации нанесли 12 ударов. Подтверждено попадание по 2 опорным пунктам, 8 местам сосредоточения вооружения и военной техники, а также 2 зенитным ракетным комплексам противника.
Ситуация по отдельным направлениям:
Также в Генштабе добавляют, что в результате вражеских обстрелов пострадали объекты и гражданское население более 12 населенных пунктов. Среди них - Харьков, Краматорск, Андреевка (Днепропетровской области), Бахмут, Железнодорожное, Вознесенск и Приднепровское.
При этом подчеркивается, что вражеские солдаты деморализованы. Они покидают позиции, уходят на безопасное расстояние, уничтожают запасы боеприпасов, пытаются уничтожить мосты и переправы для замедления темпов наступления наших войск.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные уже деоккупировали более 1500 населенных пунктов на юге на востоке нашей страны .
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