ЗСУ відбили сьогодні понад 50 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські обстріли

У Генштабі поінформували, що сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів:

Гута-Студенецька, Сеньківка Чернігівської області;

Хлібороб, Бачівськ, Нововасилівка Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили десять ворожих атак, ще одне зіткнення триває. Авіація загарбників завдала вісім ударів, скинувши при цьому 14 керованих авіаційних бомб. Крім того, ворог здійснив 90 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять ворожих атак у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Синельникового, Тихого та у бік населених пунктів Дворічанське й Колодязне, ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили чотири з п’ятьох ворожих атак у бік Петропавлівки й Піщаного. Бій триває.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила дві атаки на позиції українців у районі населеного пункту Дерилове та у бік Коровиного Яру, бої тривають.

На Слов’янському напрямку росіяни десять разів намагалися просунутися на позиції наших військ у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Федорівки. Сили оборони зупинили вісім атак противника, два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили ворожий наступ у районі Залізнянського.

На Костянтинівському напрямку противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Яблунівки, Щербинівки та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 57 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Володимирівка, Федорівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Промінь, Лисівка, Покровськ, Зелене, Котлине, Удачне, Молодецьке, Котлярівка, Горіхове та Філія. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 52 атаки.

На Олександрівському напрямку українські захисники зупинили п’ять штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Зелений Гай, Орестопіль, Привілля та Красногірське. Авіаудару зазнала Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку відбулось чотири боєзіткнення в районах населених пунктів Успенівка та Новоуспенівське.

На Оріхівському напрямку з початку доби відбулася одна атака ворожих підрозділів - окупанти намагалися просунутися вперед у районі Плавнів. Авіація противника завдала удару по Оріхову.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну невдалу спробу наступу.