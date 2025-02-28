ЗСУ відбили штурм росіян на Лиманському напрямку (відео)

Російські військові намагались штурмувати Лиманський напрямок. Для підтримки своїх дій окупанти задіяли БМП-3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Як розповіли українські військові, загарбники вчергове виїхали на поле бою бронетехнікою. Однак їх машина підірвалася на мінних загородженнях, які встановили інженери бригади.

Після цього два FPV-дрони батальйону безпілотних систем та батальйону Окремої президентської бригади спалили техніку вщент.

"Двоє з членів екіпажу втекли, а третьому пощастило менше за інших. Він залишився назавжди поруч з обгорілою БМП", - сказано у повідомленні.

Ситуація на фронті

Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ворог втрати більше 874 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали 1060 окупантів.

Нагадаємо, на Лиманському напрямку українські військові змогли збити російський дрон-розвідник Supercam S350.

Також у Генштабі розповідали, що на Лиманському напрямку ворог намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Колодязів, Новолюбівки, Греківки та Зеленої Долини