ВСУ отбили штурм россиян на Лиманском направлении (видео)

Российские военные пытались штурмовать Лиманское направление. Для поддержки своих действий оккупанты задействовали БМП-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали украинские военные, захватчики в очередной раз выехали на поле боя на бронетехнике. Однако их машина подорвалась на минных заграждениях, которые установили инженеры бригады.

После этого два FPV-дрона батальона беспилотных систем и батальона Отдельной президентской бригады сожгли технику дотла.

"Двое из членов экипажа сбежали, а третьему повезло меньше других. Он остался навсегда рядом с обгоревшей БМП", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны враг потери более 874 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили 1060 оккупантов.

Напомним, на Лиманском направлении украинские военные смогли сбить российский дрон-разведчик Supercam S350.

Также в Генштабе рассказывали, что на Лиманском направлении враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины