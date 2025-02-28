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ВСУ отбили штурм россиян на Лиманском направлении (видео)

Пятница 28 февраля 2025 12:11
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ВСУ отбили штурм россиян на Лиманском направлении (видео) Иллюстративное фото: ВСУ отбили штурм россиян на Лиманском направлении (видео) (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Российские военные пытались штурмовать Лиманское направление. Для поддержки своих действий оккупанты задействовали БМП-3.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

Как рассказали украинские военные, захватчики в очередной раз выехали на поле боя на бронетехнике. Однако их машина подорвалась на минных заграждениях, которые установили инженеры бригады.

После этого два FPV-дрона батальона беспилотных систем и батальона Отдельной президентской бригады сожгли технику дотла.

"Двое из членов экипажа сбежали, а третьему повезло меньше других. Он остался навсегда рядом с обгоревшей БМП", - сказано в сообщении.

Ситуация на фронте

Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны враг потери более 874 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили 1060 оккупантов.

Напомним, на Лиманском направлении украинские военные смогли сбить российский дрон-разведчик Supercam S350.

Также в Генштабе рассказывали, что на Лиманском направлении враг пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Колодязов, Новолюбовки, Грековки и Зеленой Долины

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