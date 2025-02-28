Українські військові збили ворожий дрон-розвідник Supercam S350 на Лиманському напрямку
Українські військові змогли збити російський дрон-розвідник Supercam S350. Це сталось на Лиманському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
"У росіян на Лиманщині нічого не виходить на землі, тому вони дуже стараються в небі. Але і тут біда – зенітники продовжують регулярно знищувати їхні розвідувальні дрони", - сказано у повідомленні.
Цього разу нова здобич - це Supercam S350. Його вартість близько 100 тисяч доларів.
Що відомо про Supercam S350
Supercam S350 є розвідувальним дрон, розробленим для виконання різноманітних місій з повітряної розвідки та моніторингу. Він може забезпечувати високоточні дані завдяки своїй потужній апаратурі для відео- та фотозйомки, а також має можливість передачі інформації в реальному часі.
Дрон має компактні розміри та здатний досягати дальності до 200 км, що дозволяє йому ефективно працювати в зоні бойових дій. Завдяки своїй здатності виконувати місії на великій висоті і довготривалість польоту, Supercam S350 є важливим інструментом для збору розвідувальних даних в умовах бойових дій або при спостереженні за стратегічними об'єктами. Важливим аспектом є те, що цей дрон може працювати в різних погодних умовах, що робить його універсальним для широкого спектру місій.
Він оснащений системами управління та навігації, що забезпечують високу маневреність і точність виконання завдань. Supercam S350 активно використовується російськими військовими силами.
Втрати Росії у війні
Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ворог втрати більше 874 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали 1060 окупантів.
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