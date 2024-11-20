ЗСУ відбили позиції під Торецьком та стабілізували ситуацію: відео боїв

На кадрах показана бойова робота воїнів спеціального батальйону "Шквал" 28-ї ОМБр. Кадри зафільмовані командиром однієї зі штурмових груп.

Як зазначили у бригаді, бійці "на характері" забрали позиції під Торецьком. Захисники провели успішну штурмову операцію, стабілізувавши ситуацію на одному з відтинків Торецького фронту.

"Ворог відчайдушно намагався зупинити наших воїнів дронами, але безрезультатно. Якісна підготовка, планування і мотивація лицарів відіграли вирішальну роль", - зазначили у ЗСУ.

Воїни ліквідували двох окупантів, ще двох взяли у полон, решта росіян втекли.