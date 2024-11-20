ЗСУ відбили позиції під Торецьком та стабілізували ситуацію: відео боїв

Українські воїни відбили позиції під Торецьком у Донецькій області та змогли стабілізувати ситуацію. ЗСУ взяли у полон двох росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу в Facebook.
На кадрах показана бойова робота воїнів спеціального батальйону "Шквал" 28-ї ОМБр. Кадри зафільмовані командиром однієї зі штурмових груп.
Як зазначили у бригаді, бійці "на характері" забрали позиції під Торецьком. Захисники провели успішну штурмову операцію, стабілізувавши ситуацію на одному з відтинків Торецького фронту.
"Ворог відчайдушно намагався зупинити наших воїнів дронами, але безрезультатно. Якісна підготовка, планування і мотивація лицарів відіграли вирішальну роль", - зазначили у ЗСУ.
Воїни ліквідували двох окупантів, ще двох взяли у полон, решта росіян втекли.
Росія протягом кількох місяців тисне на фронті. Як зазначала британська розвідка, за жовтень окупанти просунулися більше, ніж за всі попередні місяці 2024 року.
При цьому у жовтні ворог зазнав найбільших втрат на фронті з початку повномасштабної війни.
Найважчими ділянками фронту залишається Курахівський, Покровський, Куп'янський напрямки. Також триває операція у Курській області, де росіяни намагаються вибити ЗСУ.
Більше про те, що відбувається на фронті і де Росія може наступати взимку - у матеріалі РБК-Україна.
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