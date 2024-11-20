ВСУ отбили позиции под Торецком и стабилизировали ситуацию: видео боев

На кадрах показана боевая работа воинов специального батальона "Шквал" 28 ОМБр. Кадры сняты командиром одной из штурмовых групп.

Как отметили в бригаде, бойцы "на характере" забрали позиции под Торецком. Защитники провели успешную штурмовую операцию, стабилизировав ситуацию на одном из отрезков Торецкого фронта.

"Враг отчаянно пытался остановить наших воинов дронами, но безрезультатно. Качественная подготовка, планирование и мотивация рыцарей сыграли решающую роль", - отметили в ВСУ.

Воины ликвидировали двух оккупантов, еще двоих взяли в плен, остальные россияне скрылись.