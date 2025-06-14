ЗСУ відбили понад 40 штурмів росіян біля Покровська: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

"Сьогодні держава-терорист завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб. Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів", - повідомили в Генштабі.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог п'ять разів здійснював спроби прориву до позицій українських захисників у районі Вовчанська, Западного та Кам’янки.

На Куп'янському напрямку агресор шість разів намагався просуватися на позиції Сил оборони поблизу Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в бік Новоплатонівки. Бій триває.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили 14 ворожих атак у районах населених пунктів Новий Мир, Сергіївка, Липове, Зелена Долина, Торське та Григорівка. Чотири бойові зіткнення тривають досі.

На Північному напрямку українські воїни відбили чотири ворожі атаки. Окупанти намагалися просунутися в бік Серебрянки. Три бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку зупинено дев'ять ворожих штурмів. Окупаційні війська атакували в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Маркове, Курдюмівка та в бік Білої Гори.

На Торецькому напрямку тривають бої в чотирьох різних локаціях. Українські захисники відбили 16 ворожих атак у районах Торецька, Олександро-Калинового, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку впродовж доби агресор 44 рази атакував позиції Сил оборони в районах населених пунктів Попів Яр, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Горіхове та Олексіївка. Відбито 42 атаки, два бойових зіткнення тривають досі.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 287 осіб убитими та пораненими. Наші воїни знищили дев’ять автомобілів, три БпЛА, 18 мотоциклів, два засоби РЕБ, антену зв’язку, два термінали супутникового зв’язку та одне укриття. Також українські захисники уразили два артилерійських засоби", - повідомили в Генштабі.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 19 ворожих атак поблизу населених пунктів Одрадне, Скудне, Веселе, Бурлацьке, Новосілка та Зелене Поле. Досі тривають три бойові зіткнення.

На Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили атаку в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку Сили оборони успішно відбили штурм загарбників у районі Нестерянки.

На Придніпровському напрямку агресор зробив одну невдалу спробу просунутися вперед у районі Антонівського мосту.

На Курському напрямку за день Сили оборони України відбили 29 атак противника. Досі триває один бій.