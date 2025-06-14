ВСУ отбили более 40 штурмов россиян возле Покровска: Генштаб рассказал о ситуации на фронте

За прошедшие сутки, 13 июня, на фронте произошло 175 боевых столкновений. Больше всего враг был активным на Покровском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.
"Сегодня государство-террорист нанесло один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для поражения 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов", - сообщили в Генштабе.
На Харьковском направлении враг пять раз осуществлял попытки прорыва к позициям украинских защитников в районе Волчанска, Западного и Каменки.
На Купянском направлении агрессор шесть раз пытался продвигаться на позиции Сил обороны вблизи Кондрашовки, Степовой Новоселовки, Новой Кругляковки и в сторону Новоплатоновки. Бой продолжается.
На Лиманском направлении украинские защитники отбили 14 вражеских атак в районах населенных пунктов Новый Мир, Сергеевка, Липовое, Зеленая Долина, Торское и Григоровка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.
На Северском направлении украинские воины отразили четыре вражеские атаки. Оккупанты пытались продвинуться в сторону Серебрянки. Три боестолкновения продолжаются.
На Краматорском направлении остановлены девять вражеских штурмов. Оккупационные войска атаковали в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Марково, Курдюмовка и в районе Белой Горы.
На Торецком направлении продолжаются бои в четырех разных локациях. Украинские защитники отбили 16 вражеских атак в районах Торецка, Александро-Калинового, Яблоновки и Русиного Яра.
На Покровском направлении в течение суток агрессор 44 раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Попов Яр, Миролюбовка, Проминь, Лисовка, Зверовое, Котлино, Новосергеевка, Удачное, Орехово и Алексеевка. Отбиты 42 атаки, два боевых столкновения продолжаются до сих пор.
"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 287 человек убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили девять автомобилей, три БПЛА, 18 мотоциклов, два средства РЭБ, антенну связи, два терминала спутниковой связи и одно укрытие. Также украинские защитники поразили два артиллерийских средства", - сообщили в Генштабе.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 19 вражеских атак вблизи населенных пунктов Отрадное, Скудное, Веселое, Бурлацкое, Новоселка и Зеленое Поле. До сих пор продолжаются три боестолкновения.
На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили атаку в районе Малиновки.
На Ореховском направлении Силы обороны успешно отразили штурм захватчиков в районе Нестерянки.
На Приднепровском направлении агрессор предпринял одну неудачную попытку продвинуться вперед в районе Антоновского моста.
На Курском направлении за день Силы обороны Украины отразили 29 атак противника. До сих пор продолжается один бой.
Напомним, утром, 14 июня, Генштаб ВСУ сообщил, что потери России на войне против Украины уже превысили отметку в 1 млн солдат. За сутки Силы обороны ликвидировали еще 1220 оккупантов.
Кроме того, украинские защитники уничтожили 42 артиллерийские системы, автомобили и танк.
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