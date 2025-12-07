ЗСУ відбили понад 20 атак РФ на Покровському напрямку, - Генштаб

Російські обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема:

Клюси, Заріччя, Богданове Чернігівської області;

Кореньок, Бобилівка, Яструбщина, Шалигине, Бунякине Сумської області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках від початку доби ворог здійснив 79 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбивають дві атаки ворожих військ. Ворог намагається просунутися в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила сім атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Греківка, Дерилове, Зарічне, Мирне та в напрямках Олександрівки, Ставок. Одне бойове зіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки. Загарбницькі підрозділи намагалися просунутись поблизу Ямполя та Серебрянки.

На Краматорському напрямку противник зробив безрезультатну спробу прорвати оборону наших захисників в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 штурмових дій у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка Щербинівка, Яблунівка та в бік населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Новопавлівка, Софіївка. Два бойові зіткнення досі тривають.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в бік Нового Шахового, Нового Донбасу, Білицького, Родинського, Мирнограду, Молодецького, Новопавлівки та у районах населених пунктів Новоекономічне, Котлине, Удачне, Дачне. Сили оборони стримують натиск і відбили вже 21 атаку противника, шість боєзіткнень ще тривають.

На Олександрівському напрямку ворог намагається прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Ялта, Соснівка, Вербове, Злагода, Красногірське, Привільне, Солодке. Наші воїни відбили дев’ять ворожих штурмів.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 13 бойових зіткнень в напрямку населених пунктів Рибне, Добропілля, Зелене, Гуляйполе. П’ять бойових зіткнень тривають.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив дві безуспішні атаки в бік Новоандріївки та Приморського.

На Придніпровському напрямку противник безуспішно намагався наблизитись до наших захисників в районі Антонівського мосту.

На решті напрямків - без особливих змін.