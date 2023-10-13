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ЗСУ відбили понад 20 атак у районі Авдіївки і штурмують окупантів під Бахмутом

Фото: ЗСУ відбили понад 20 атак ворога біля Авдіївки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують стримувати наступ російських загарбників у районі Авдіївки. ЗСУ також продовжують штурми на Запоріжжі та під Бахмутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу Збройних Сил України Андрія Ковальова під час телемарафону.

"На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону. Проте безуспішно. Наші захисники протягом минулої доби успішно відбили понад 20 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського Донецької області", - зазначив Ковальов.

За словами речника, Сили оборони продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках.

"На Бахмутському напрямку наші захисники продовжують штурмові дії південніше міста Бахмут Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах", - пояснив він.

Наступ РФ на Авдіївку

З початку тижня російська армія активізувала наступ на Авдіївку Донецької області. Також окупанти посилено обстрілюють місто і сусідні населені пункти.

Сили оборони зазначають, що росіяни намагаються оточити місто. На думку українських військових, окупанти намагаються захопити Авдіївку, щоб подати це як "перемогу".

Навіщо ворог штурмує "ворота до Донецька" і чому Авдіївка важлива для окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

 

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