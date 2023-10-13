ВСУ отбили более 20 атак в районе Авдеевки и штурмуют оккупантов под Бахмутом

"На Авдеевском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону. Однако безуспешно. Наши защитники за прошедшие сутки успешно отбили более 20 атак врага в районах Авдеевки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области", - отметил Ковалев.

По словам спикера, Силы обороны продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

"На Бахмутском направлении наши защитники продолжают штурмовые действия южнее города Бахмут Донецкой области. Наносят врагу потери в живой силе и технике. Закрепляются на достигнутых рубежах", - объяснил он.

Наступление РФ на Авдеевку

С начала недели российская армия активизировала наступление на Авдеевку Донецкой области. Также оккупанты усиленно обстреливают город и соседние населенные пункты.

Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город. По мнению украинских военных, оккупанты пытаются захватить Авдеевку, чтобы подать это как "победу".

Зачем враг штурмует "врата в Донецк" и почему Авдеевка важна для оккупантов - в материале РБК-Украина.