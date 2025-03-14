ЗСУ відбили понад 20 атак у Курській області: яка ситуація на фронті

Бої у Курській області

Сили оборони України почали операцію у Курській області на початку серпня 2024 року. Росіяни намагаються витиснути ЗСУ з позицій.

З початку березня ситуація у Курській області ускладнилася. Джерела РБК-Україна повідомляли, що війська РФ намагаються перерізати дорогу Суджа-Суми, щоб створити оперативне оточення українських військ.

Росіяни просунулися до міста Суджа. Міноборони РФ вже заявило про взяття міста під контроль. Що відомо про бої за Суджу - за посиланням.

Детальніше про бої у Курській області та чи вдасться ЗСУ втримати буферну зону - у матеріалі РБК-Україна.

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