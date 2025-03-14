ВСУ отбили более 20 атак в Курской области: какая ситуация на фронте

На линии фронта за последние сутки произошло 146 боевых столкновений. В Курской области ВСУ отбили 22 атаки россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 13 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пять артиллерийских средств и один склад боеприпасов российских захватчиков.
Фото: карты боев по состоянию на 14 марта (t.me/GeneralStaffZSU)
На Харьковском направлении противник за прошедшие сутки пять раз проводил наступательные действия в сторону населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Дорошевка.
На Купянском направлении произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Голубовки, Загрызово и Богуславки.
На Лиманском направлении враг атаковал 15 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи Торского, Ямполовки и в направлении Зеленой Долины, Григорьевки, Нового, Новомихайловки.
На Северском направлении украинские защитники отбили семь штурмов оккупационных войск вблизи населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.
На Краматорском направлении зафиксировано одно боестолкновение в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг совершил 14 атак неподалеку населенных пунктов Торецк, Крымское и Дружба.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 49 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Лисовка, Котлино, Удачное, Александрополь, Тарасовка, Успеновка, Новоалександровка, Новосергиевка, Котляровка, Алексеевка, Андреевка.
На Новопавловском направлении враг пять раз тщетно пытался прорваться вблизи Константинополя и Бурлацкого.
На Гуляйпольском направлении произошло восемь боестолкновений с противником в районах населенных пунктов Новоселка, Ровнополь, Вольное Поле и Новополь.
На Ореховском направлении враг проводил 12 наступательных действий в районах Степного, Пятихаток, Щербаков, Каменского и в направлениях Новоандреевки и Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
В операционной зоне в Курской области подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 22 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиабомб, а также осуществил 203 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов, в том числе три - из РСЗО.
Силы обороны Украины начали операцию в Курской области в начале августа 2024 года. Россияне пытаются вытеснить ВСУ с позиций.
С начала марта ситуация в Курской области осложнилась. Источники РБК-Украина сообщали, что войска РФ пытаются перерезать дорогу Суджа-Сумы, чтобы создать оперативное окружение украинских войск.
Россияне продвинулись к городу Суджа. Минобороны РФ уже заявило о взятии города под контроль. Что известно о боях за Суджу - по ссылке.
Подробнее о боях в Курской области и удастся ли ВСУ удержать буферную зону - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.