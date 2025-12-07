ЗСУ відбили понад 150 атак: що відбувається на ключових напрямках фронту

До вечора 6 листопада ситуація на лінії фронту залишалася вкрай напруженою, а інтенсивність боїв на основних напрямках демонструвала подальше посилення тиску російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Станом на 22:00 протягом доби відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони ефективно стримували просування противника, завдаючи йому значної шкоди.

Російські війська застосували два ракетних і 27 авіаударів, випустили 55 ракет і скинули 49 керованих авіабомб.

Також фіксувалося використання 3637 дронів-камікадзе і 3281 обстріл українських позицій і населених пунктів.

Північні та Слобожанські напрямки

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках зафіксовано 122 обстріли, включно з трьома із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили шість штурмів у районах Вовчанська, Синельникового, а також у бік Ізбицького і Колодязного.

Східні ділянки

На Куп'янському напрямку зупинено вісім атак, ще один бій триває.

На Лиманському напрямку російські війська 13 разів намагалися прорвати оборону в районах Греківки, Середнього, Твердохлібового, Зарічного та інших населених пунктів. Один бій триває.

На Слов'янському напрямку сили оборони відбили 12 штурмів поблизу Ямполя, Дронівки, Серебрянки, Сіверська та Федорівки. Ще одне зіткнення перебуває в активній фазі.

На Краматорському напрямку відбито одну атаку біля Миньківки.

Донецький напрямок

На Костянтинівському напрямку російські війська 21 раз намагалися просунутися в районах Костянтинівки, Іванопілля, Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки та поруч з іншими населеними пунктами.

На Покровському напрямку зафіксовано 39 спроб штурму. За попередніми даними, ліквідовано 83 і поранено 27 російських військових, знищено техніку, укриття та БпЛА.

Південні напрямки

На Олександрівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону, завдавши також авіаударів по Маломихайлівці та Данилівці. У районі Гуляйполя зафіксовано 14 бойових зіткнень і кілька авіаударів.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку і вдарив по Веселянці.

На Придніпровському напрямку наступальних дій не було, але зафіксовано авіаудар по Ольгівці. На інших ділянках фронту істотних змін не спостерігається.