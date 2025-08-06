ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 143 бойові зіткнення. Найзапекліші бої тривають на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
За даними військових, російські війська завдали два ракетні та 107 авіаційних ударів, скинули 147 керованих авіабомб і здійснили 5 731 обстріл, серед них 64 - із реактивних систем залпового вогню.
Для ураження позицій українських підрозділів та населених пунктів ворог використав 4 224 дрони-камікадзе.
Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Хлібороб (Сумська область), Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка (Херсонська область).
У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійські засоби, вісім районів зосередження живої сили та техніки, а також чотири пункти управління противника.
Північно–Слобожанський і Курський напрямки.
Ворог завдав 18 авіаударів, скинув 35 керованих бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 - з РСЗВ. ЗСУ відбили 13 атак у цьому районі.
Південно-Слобожанський напрямок.
Відбулося 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.
Куп’янський напрямок.
Зафіксовано 7 атак окупантів. Наші сили відбили штурми у районах Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового та у напрямку Новоплатонівки.
Лиманський напрямок.
Ворог здійснив 23 спроби прориву поблизу Ольгівки, Нового Миру, Глущенкового, Торського, Серебрянки, Григорівки, Колодязів та в напрямку Чернещини, Середнього, Шандриголового.
Сіверський напрямок.
Минулої доби зафіксовано 3 боєзіткнення поблизу Григорівки та у напрямку Сіверська.
Краматорський напрямок.
Сили оборони відбили 2 ворожі атаки поблизу Часового Яру.
Торецький напрямок.
Ворог здійснив 8 атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.
Покровський напрямок.
Найгарячіший напрямок. Наші захисники відбили 52 атаки у районах Покровська, Попового Яру, Володимирівки, Бойківки, Суворового, Котлиного, Новоекономічного, Муравки, Миролюбівки, Миколаївки, Родинського, Сухецького, Дачного, Променя, Молодецького, Лисівки, Звірового, Удачного, Новоукраїнки, Олексіївки та в напрямку Новопавлівки.
Новопавлівський напрямок.
Відбито 16 штурмів у районах Піддубного, Воскресенки, Шевченка, Зеленого Гаю, Зеленого Поля, Новодарівки та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.
Гуляйпільський напрямок.
Противник безуспішно атакував у районі Темирівки.
Оріхівський напрямок.
Ворог двічі штурмував позиції ЗСУ в районах Степового та Плавнів.
Придніпровський напрямок.
Окупанти один раз без успіху намагалися наблизитися до укріплень наших сил.
Волинський та Поліський напрямки.
Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Нагадаємо, за минулу добу росіяни втратили на фронті ще 1010 солдатів. Також ЗСУ знищили 52 артсистеми та 138 одиниць автотехніки.
Загальні втрати армії РФ станом на середу, 6 серпня, становлять орієнтовно 1 059 270 солдатів убитими і пораненими.
Також повідомлялось, що українські війська тримають оборону під Покровськом. Інформація про оточення росіянами підрозділів ЗСУ не відповідає дійсності.