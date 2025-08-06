ЗСУ відбили понад 140 штурмів: Генштаб доповів, де тривають найзапекліші бої

За даними військових, російські війська завдали два ракетні та 107 авіаційних ударів, скинули 147 керованих авіабомб і здійснили 5 731 обстріл, серед них 64 - із реактивних систем залпового вогню.

Для ураження позицій українських підрозділів та населених пунктів ворог використав 4 224 дрони-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Хлібороб (Сумська область), Ольгівка, Козацьке, Дар’ївка (Херсонська область).

У відповідь авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два артилерійські засоби, вісім районів зосередження живої сили та техніки, а також чотири пункти управління противника.

Яка ситуація на напрямках фронту:

Північно–Слобожанський і Курський напрямки.

Ворог завдав 18 авіаударів, скинув 35 керованих бомб та здійснив 353 артилерійські обстріли, зокрема 16 - з РСЗВ. ЗСУ відбили 13 атак у цьому районі.

Південно-Слобожанський напрямок.

Відбулося 5 бойових зіткнень у районах Вовчанська та Фиголівки.

Куп’янський напрямок.

Зафіксовано 7 атак окупантів. Наші сили відбили штурми у районах Радьківки, Голубівки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки, Загризового та у напрямку Новоплатонівки.

Лиманський напрямок.

Ворог здійснив 23 спроби прориву поблизу Ольгівки, Нового Миру, Глущенкового, Торського, Серебрянки, Григорівки, Колодязів та в напрямку Чернещини, Середнього, Шандриголового.

Сіверський напрямок.

Минулої доби зафіксовано 3 боєзіткнення поблизу Григорівки та у напрямку Сіверська.

Краматорський напрямок.

Сили оборони відбили 2 ворожі атаки поблизу Часового Яру.

Торецький напрямок.

Ворог здійснив 8 атак у районах Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Покровський напрямок.

Найгарячіший напрямок. Наші захисники відбили 52 атаки у районах Покровська, Попового Яру, Володимирівки, Бойківки, Суворового, Котлиного, Новоекономічного, Муравки, Миролюбівки, Миколаївки, Родинського, Сухецького, Дачного, Променя, Молодецького, Лисівки, Звірового, Удачного, Новоукраїнки, Олексіївки та в напрямку Новопавлівки.

Новопавлівський напрямок.

Відбито 16 штурмів у районах Піддубного, Воскресенки, Шевченка, Зеленого Гаю, Зеленого Поля, Новодарівки та в напрямку Іванівки й Новоіванівки.

Гуляйпільський напрямок.

Противник безуспішно атакував у районі Темирівки.

Оріхівський напрямок.

Ворог двічі штурмував позиції ЗСУ в районах Степового та Плавнів.

Придніпровський напрямок.

Окупанти один раз без успіху намагалися наблизитися до укріплень наших сил.

Волинський та Поліський напрямки.

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.