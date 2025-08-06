ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 143 боевых столкновения. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском, Лиманском и Новопавловском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
По данным военных, российские войска нанесли два ракетных и 107 авиационных ударов, сбросили 147 управляемых авиабомб и осуществили 5 731 обстрел, среди них 64 - из реактивных систем залпового огня.
Для поражения позиций украинских подразделений и населенных пунктов враг использовал 4 224 дрона-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Хлебороб (Сумская область), Ольговка, Казацкое, Дарьевка (Херсонская область).
В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения живой силы и техники, а также четыре пункта управления противника.
Северо-Слобожанское и Курское направления.
Враг нанес 18 авиаударов, сбросил 35 управляемых бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из РСЗО. ВСУ отбили 13 атак в этом районе.
Южно-Слобожанское направление.
Состоялось 5 боевых столкновений в районах Волчанска и Фиголевки.
Купянское направление.
Зафиксировано 7 атак оккупантов. Наши силы отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.
Лиманское направление.
Враг совершил 23 попытки прорыва вблизи Ольговки, Нового Мира, Глущенкового, Торского, Серебрянки, Григорьевки, Колодязов и в направлении Чернещины, Среднего, Шандриголово.
Северское направление.
За прошедшие сутки зафиксировано 3 боестолкновения вблизи Григорьевки и в направлении Северска.
Краматорское направление.
Силы обороны отбили 2 вражеские атаки вблизи Часового Яра.
Торецкое направление.
Враг совершил 8 атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.
Покровское направление.
Самое горячее направление. Наши защитники отбили 52 атаки в районах Покровска, Попового Яра, Владимировки, Бойковки, Суворова, Котлиного, Новоэкономического, Муравки, Миролюбовки, Николаевки, Родинского, Сухецкого, Дачного, Луча, Молодецкого, Лисовки, Звериного, Удачного, Новоукраинки, Алексеевки и в направлении Новопавловки.
Новопавловское направление.
Отражено 16 штурмов в районах Поддубного, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Гая, Зеленого Поля, Новодаровки и в направлении Ивановки и Новоивановки.
Гуляйпольское направление.
Противник безуспешно атаковал в районе Темировки.
Ореховское направление.
Враг дважды штурмовал позиции ВСУ в районах Степного и Плавней.
Приднепровское направление.
Оккупанты один раз без успеха пытались приблизиться к укреплениям наших сил.
Волынское и Полесское направления.
Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Напомним, за минувшие сутки россияне потеряли на фронте еще 1010 солдат. Также ВСУ уничтожили 52 артсистемы и 138 единиц автотехники.
Общие потери армии РФ по состоянию на среду, 6 августа, составляют ориентировочно 1 059 270 солдат убитыми и ранеными.
Также сообщалось, что украинские войска держат оборону под Покровском. Информация об окружении россиянами подразделений ВСУ не соответствует действительности.