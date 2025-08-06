ВСУ отбили более 140 штурмов: Генштаб доложил, где продолжаются самые ожесточенные бои

По данным военных, российские войска нанесли два ракетных и 107 авиационных ударов, сбросили 147 управляемых авиабомб и осуществили 5 731 обстрел, среди них 64 - из реактивных систем залпового огня.

Для поражения позиций украинских подразделений и населенных пунктов враг использовал 4 224 дрона-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Хлебороб (Сумская область), Ольговка, Казацкое, Дарьевка (Херсонская область).

В ответ авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два артиллерийских средства, восемь районов сосредоточения живой силы и техники, а также четыре пункта управления противника.

Какова ситуация на направлениях фронта:

Северо-Слобожанское и Курское направления.

Враг нанес 18 авиаударов, сбросил 35 управляемых бомб и совершил 353 артиллерийских обстрела, в том числе 16 - из РСЗО. ВСУ отбили 13 атак в этом районе.

Южно-Слобожанское направление.

Состоялось 5 боевых столкновений в районах Волчанска и Фиголевки.

Купянское направление.

Зафиксировано 7 атак оккупантов. Наши силы отбили штурмы в районах Радьковки, Голубовки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки, Загрызово и в направлении Новоплатоновки.

Лиманское направление.

Враг совершил 23 попытки прорыва вблизи Ольговки, Нового Мира, Глущенкового, Торского, Серебрянки, Григорьевки, Колодязов и в направлении Чернещины, Среднего, Шандриголово.

Северское направление.

За прошедшие сутки зафиксировано 3 боестолкновения вблизи Григорьевки и в направлении Северска.

Краматорское направление.

Силы обороны отбили 2 вражеские атаки вблизи Часового Яра.

Торецкое направление.

Враг совершил 8 атак в районах Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Покровское направление.

Самое горячее направление. Наши защитники отбили 52 атаки в районах Покровска, Попового Яра, Владимировки, Бойковки, Суворова, Котлиного, Новоэкономического, Муравки, Миролюбовки, Николаевки, Родинского, Сухецкого, Дачного, Луча, Молодецкого, Лисовки, Звериного, Удачного, Новоукраинки, Алексеевки и в направлении Новопавловки.

Новопавловское направление.

Отражено 16 штурмов в районах Поддубного, Воскресенки, Шевченко, Зеленого Гая, Зеленого Поля, Новодаровки и в направлении Ивановки и Новоивановки.

Гуляйпольское направление.

Противник безуспешно атаковал в районе Темировки.

Ореховское направление.

Враг дважды штурмовал позиции ВСУ в районах Степного и Плавней.

Приднепровское направление.

Оккупанты один раз без успеха пытались приблизиться к укреплениям наших сил.

Волынское и Полесское направления.

Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.