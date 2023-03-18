ЗСУ відбили понад 100 атак і завдали 8 ударів по районах зосередження ворога, - Генштаб

У військовому командуванні уточнили, що 10 цих БПЛА було знищено українськими підрозділами ППО, проте один дрон потрапив у об'єкт промислової інфраструктури. Обійшлося без жертв серед цивільного населення.

Також загарбники завдали одного ракетного удару та здійснили 57 обстрілів з РСЗВ. Один з них - по н.п. Велетенське в Херсонській області. Уламками було пошкоджено 7 приватних будинків та будівлю дитсадка. Теж без жертв.

У Генштабі зазначили, що ймовірність завдання ворожих ракетних ударів по всій території України "залишається досить високою".

"Основною метою противника протягом минулої доби, як і раніше, залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього окупанти зосереджували свої основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках", - йдеться у зведенні.

Українські захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка - без істотних змін. РФ продовжує зберігати військову присутність біля Білорусі, але без явного формування наступальних угруповань. Противник продовжує інженерне обладнання території у прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ.

Окупанти минулої доби здійснили мінометні та артилерійські обстріли районів 14 населених пунктів, серед яких: Старикове, Волфине та Соляники в Сумській області; Стрілеча, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Колодязне, Красне Перше, Кутьківка, Дворічна, Западне, Тернова та Тихе в Харківській області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник протягом попередньої доби противник безуспішно намагався прорвати оборону ЗСУ. Ворог обстріляв райони 13 н. вздовж лінії бойового зіткнення: зокрема, Веселого, Гряниківки, Вільшаної, Крохмального, Берестового, Діброви та Андріївки в Харківській області; Новоєгорівки, Невського, Білогорівки, Новоселівського та Червонопопівки в Луганській області; Новоселівки в Донецькій області.

На Бахмутському напрямку окупанти не припиняли штурмувати Бахмут. Сили оборони України відбили атаки інтервентів у районах Кліщіївки та Івановського. Поблизу лінії зіткнення ворог здійснював обстріл н.п. Міньківка, Оріхово-Василівка, Залізнянське, Васюківка, Бахмут, Григорівка, Іванівське, Озарянівка, Олександро-Шультине, Предтечине та Часів Яр Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждало 11 населених пунктів у цьому напрямку.

На Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії у напрямку н.п. Кам'янка, Невельське, Авдіївка, Мар’їнка, Сєверне та Первомайське Донецької області. Під ворожі обстріли потрапили райони 21 н.п., серед яких Кам'янка, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Маринка, Вугледар, Велика Новосілка, Золота Нива, Парасковіївка, Тоненьке, Північне, Першотравневе, Нововельське, Невельське у Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках війська РФ продовжували оборонятися, при цьому інтенсивно обстрілювали н.п. Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Мала Токмачка, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам'янське, Ольгівське, Червоне, Чарівне, Оріхів, Новоданилівка та Степове Запорізької області; Времівка та Новопіль Донецької області; Добра Надія на в Дніпропетровській області; Дудчани, Качкарівка, Веселе, Козацьке, Іванівка, Микільське, Дніпровське, Берегове, Велетенське, Кізомис, Михайлівка, Республіканець, Новоберислав, Херсон, Новосілка, Шилова Балка, Одрадокам'янка, Миколаївка, Тягинка, Садове та Розлив Херсонської області.. Загалом під обстріл потрапили майже 40 населених пунктів.

Окупаційна "влада" на тимчасово захоплених територіях Луганської області заявила про початок масштабних військових навчань із залученням всього призовного чоловічого населення Старобільська, Щастя, Нового Айдара, Новопскова та Нижньотеплого, які мають паспорти з написами "лнр" та "Російська Федерація".

"Таким чином окупанти намагаються приховати тотальну мобілізацію у вищеназваних населених пунктах", - повідомили в Генштабі.

Між н.п. Ішунь і Воїнко в окупованому Криму загарбники приступили до будівництва фортифікаційних споруд та окопів. Для виконання робіт примусово залучається громадянське населення на безоплатній основі.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ вразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.