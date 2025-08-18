ЗСУ відбили на Покровському напрямку 48 атак РФ: Генштаб про ситуацію на фронті

Ворожі обстріли

Сьогодні російські загарбники завдали одного ракетного удару двома ракетами та 55 авіаційних ударів, скинувши при цьому 102 керовані бомби. Крім цього, залучили для ураження 1634 дрони-камікадзе та здійснили 3345 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з російськими загарбниками, з яких одне триває до цього часу. Ворог завдав 13 авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 184 артилерійські обстріли, зокрема вісім - із реактивних систем залпового вогню.

Сьогодні ворог дев’ять разів атакував на Південно-Слобожанському напрямку, у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, Амбарне.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив вісім наступальних дій у районах Голубівки, Куп’янська, Петропавлівки та Загризового, дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 штурмів у районах населених пунктів Рідкодуб, Карпівка, Мирне та в бік населених пунктів Дробишеве і Ямпіль.

На Сіверському напрямку ворог чотири рази атакував у районах населених пунктів Серебрянка, Григорівка та Виїмка.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог тричі атакував у районах Білої Гори, українські підрозділи відбили всі атаки окупантів.

На Торецькому напрямку наші оборонці сьогодні відбили чотири атаки окупантів. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районах Полтавки, Русиного Яру, Торецька та в бік населеного пункту Бересток. Успіху не мав.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 52 рази атакував позиції у районах населених пунктів Дорожнє, Федорівка, Никанорівка, Маяк, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Володимирівка, Дачне, Лисівка та в бік населеного пункту Балаган. Наші захисники відбили 48 штурмів, ще чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 150 окупантів, з яких 95 - безповоротно. Крім того, українські воїни знищили дві гармати, два пункти управління безпілотних літальних апаратів, п’ять мотоциклів, вісім автомобілів, 93 безпілотні літальні апарати загарбників", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили десять атак у районах населених пунктів Новопавлівка, Грушівське, Філія, Зірка, Вільне Поле, Маліївка, Іванівка, Олександроград та в бік Комишувахи. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Гуляйпільському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили дві атаки противника поблизу Кам’янського та Новоандріївки, крім того, ворог завдав авіаударів по населеному пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбулося вісім боєзіткнень, ворог намагався просунутись у напрямку Антонівського мосту, населеного пункту Дніпровське та в районі острова Білогрудий. Крім того, окупанти завдали авіаційних ударів некерованими ракетами по Антонівському мосту.