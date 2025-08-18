ВСУ отбили на Покровском направлении 48 атак РФ: Генштаб о ситуации на фронте

Вражеские обстрелы

Сегодня российские захватчики нанесли один ракетный удар двумя ракетами и 55 авиационных ударов, сбросив при этом 102 управляемые бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 1634 дроны-камикадзе и осуществили 3345 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боестолкновений с российскими захватчиками, из которых одно продолжается до сих пор. Враг нанес 13 авиационных ударов, сбросил 18 управляемых бомб, осуществил 184 артиллерийских обстрела, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

Сегодня враг девять раз атаковал на Южно-Слобожанском направлении, в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Амбарное.

На Купянском направлении враг совершил восемь наступательных действий в районах Голубовки, Купянска, Петропавловки и Загрызово, до сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 11 штурмов в районах населенных пунктов Редкодуб, Карповка, Мирное и в сторону населенных пунктов Дробышево и Ямполь.

На Северском направлении враг четыре раза атаковал в районах населенных пунктов Серебрянка, Григорьевка и Выемка.

С начала суток на Краматорском направлении враг трижды атаковал в районах Белой Горы, украинские подразделения отбили все атаки оккупантов.

На Торецком направлении наши защитники сегодня отбили четыре атаки оккупантов. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Полтавки, Русиного Яра, Торецка и в сторону населенного пункта Бересток. Успеха не имел.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 52 раза атаковал позиции в районах населенных пунктов Дорожное, Федоровка, Никаноровка, Маяк, Родинское, Новоэкономическое, Красный Лиман, Луч, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка, Владимировка, Дачное, Лысовка и в сторону населенного пункта Балаган. Наши защитники отбили 48 штурмов, еще четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

"Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 150 оккупантов, из которых 95 - безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили две пушки, два пункта управления беспилотных летательных аппаратов, пять мотоциклов, восемь автомобилей, 93 беспилотных летательных аппарата захватчиков", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили десять атак в районах населенных пунктов Новопавловка, Грушевское, Филиал, Звезда, Свободное Поле, Малиевка, Ивановка, Александроград и в сторону Камышевахи. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском направлении противник штурмовых действий не проводил.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили две атаки противника вблизи Каменского и Новоандреевки, кроме того, враг нанес авиаудары по населенному пункту Новоандреевка.

На Приднепровском направлении произошло восемь боестолкновений, враг пытался продвинуться в направлении Антоновского моста, населенного пункта Днепровское и в районе острова Белогрудый. Кроме того, оккупанты нанесли авиационные удары неуправляемыми ракетами по Антоновскому мосту.