ЗСУ відбили одну з найбільших механізованих атак РФ у Донецькій області, - ISW

Аналітики зазначають, що ЗСУ зупинили посилену російську механізовану атаку чисельністю до батальйону біля Костянтинівки після того, як війська РФ просунулися до південно-східної околиці населеного пункту.

За заявою української бригади, що діє на Курахівському напрямку, росіяни задіяли в атаці одночасно 11 танків, 45 бойових броньованих машин, рідкісну бойову машину "Термінатор", 12 мотоциклів та близько 200 осіб особового складу з кількох тактичних напрямків.

Також бригада повідомила, що повітряна розвідка України виявила механізовані колони РФ на відстані, після чого ЗСУ використали артилерію, безпілотники та мінні поля для відбиття російського наступу.

Внаслідок бойових зіткнень українські сили пошкодили або знищили 6 російських танків, 7 ББМ та всі 12 мотоциклів. Після знищення першої хвилі техніки ворог відступив.

Востаннє ISW спостерігав, як війська РФ проводили механізовану атаку розміром із батальйон у Донецькій області у березні 2024 року. Більш великих механізованих наступів росіяни не проводили з перших днів чотиримісячної операції із захоплення Авдіївки у жовтні 2023 року.

Аналітики припускають, що окупанти, ймовірно, мали намір просунутися далі до Костянтинівки в рамках своїх умов щодо захоплення населеного пункту та перерізання шосе Т-0524 Вугледар-Костянтинівка.

У відомстві нагадали, що російські джерела вже давно визначили перекриття шосе Т-0524 та порушення українських наземних ліній зв'язку з Вугледаром - як основну тактичну мету на цьому напрямі.

Так, російський воєнкор нещодавно припустив, що війська РФ активізують операції на південь від Костянтинівки і змусять ЗСУ відступити з позицій у Вугледарі та навколо нього.

У свою чергу ISW робить прогноз, що росіяни, швидше за все, не досягнуть оперативно значущих успіхів у цьому районі в найближчому майбутньому, навіть якщо вони досягнуть тактично значущих успіхів і змусять українські сили відступити з прилеглих позицій.

Це пояснюється тим, що навколишня територія не має оперативно значущих цілей, в основному складається з полів та ізольованих невеликих поселень, а також не має поблизу значних тактичних висот.