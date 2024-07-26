ВСУ отразили одну из крупнейших механизированных атак РФ в Донецкой области, - ISW

В среду, 24 июля, Силы обороны Украины отразили одну из крупнейших механизированных атак РФ с октября 2023 года на западе Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что ВСУ остановили усиленную российскую механизированную атаку численностью в батальон возле Константиновки после того, как войска РФ продвинулись к юго-восточной окраине населенного пункта.
По заявлению украинской бригады, действующей на Кураховском направлении, россияне задействовали в атаке одновременно 11 танков, 45 боевых бронированных машин, редкую боевую машину "Терминатор", 12 мотоциклов и около 200 человек личного состава с нескольких тактических направлений.
Также бригада сообщила, что воздушная разведка Украины обнаружила механизированные колонны РФ на расстоянии, после чего ВСУ использовали артиллерию, беспилотники и минные поля для отражения российского наступления.
В результате боевых столкновений украинские силы повредили или уничтожили 6 российских танков, 7 ББМ и все 12 мотоциклов. После уничтожения первой волны техники враг отступил.
Последний раз ISW наблюдал, как войска РФ проводили механизированную атаку размером с батальон в Донецкой области в марте 2024 года. Более крупных механизированных наступлений россияне не проводили с первых дней четырехмесячной операции по захвату Авдеевки в октябре 2023 года.
Аналитики предполагают, что оккупанты, вероятно, намеревались продвинуться дальше в Константиновку в рамках своих условий по захвату населенного пункта и перерезанию шоссе Т-0524 Угледар-Константиновка.
В ведомстве напомнили, что российские источники уже давно определили перекрытие шоссе Т-0524 и нарушение украинских наземных линий связи с Угледаром - как основную тактическую цель на этом направлении.
Так, российский военкор недавно предположил, что войска РФ активизируют операции к югу от Константиновки и заставят ВСУ отступить с позиций в Угледаре и вокруг него.
ISW же делает прогноз, что россияне, скорее всего, не добьются оперативно значимых успехов в этом районе в ближайшем будущем, даже если они добьются тактически значимых успехов и заставят украинские силы отступить с близлежащих позиций.
Это объясняется тем, что окружающая территория не имеет оперативно значимых целей, в основном состоит из полей и изолированных небольших поселений, а также не имеет по близости значительных тактических высот.
Напомним, что за предыдущие сутки, 25 июля, на фронте произошло 126 боевых столкновений. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении, попытавшись 31 раз прорвать оборону ВСУ.
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