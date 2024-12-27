ЗСУ відбили один із найбільш масштабних штурмів біля Кліщіївки за останній час

Як розповіли військові, окупанти йшли на позиції бригади в районі села Кліщіївка. Наступ відбувався одразу на двох напрямах. З важкої техніки ворог застосував БМП-2 і танки Т-72.

"Спільними зусиллями екіпажів батальйону безпілотних систем ББпC Black Raven 93, 2-го та 3-го мехбатів, взвод БпАК Corvus і 2-й стрілецький батальйон, взвод дистанційного мінування, за підтримки артилерії, ворог був вщент розбитий", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що результатом блискучої роботи холодноярців, яка тривала близько чотирьох годин, стало знищення 6-ти танків Т-72 та 6-ти БМП-2. Ще один танк пошкоджено. Втрати ворога у живій силі уточнюються.

Ситуація на фронті

Як розповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, найбільш складна ситуація зараз на Покровському та Курахівському напрямку. Також ми писали, що російська армія може готувати наступ на Покровськ у Донецькій області, що може бути кульмінацією наступальної операції ворога на цьому напрямку.