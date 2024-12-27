ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов возле Клищеевки за последнее время

Как рассказали военные, оккупанты шли на позиции бригады в районе села Клищеевка. Наступление происходило сразу на двух направлениях. Из тяжелой техники враг применил БМП-2 и танки Т-72.

"Совместными усилиями экипажей экипажей батальона беспилотных систем ББПК Black Raven 93, 2-го и 3-го мехбатов, взвод БпАК Corvus и 2-й стрелковый батальон, взвод дистанционного минирования, при поддержке артиллерии, враг был полностью разбит", - сказано в сообщении.

Отмечается, что результатом блестящей работы холодноярцев, которая длилась около четырех часов, стало уничтожение 6-ти танков Т-72 и 6-ти БМП-2. Еще один танк поврежден. Потери врага в живой силе уточняются.

Ситуация на фронте

Как рассказывал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, наиболее сложная ситуация сейчас на Покровском и Кураховском направлении. Также мы писали, что российская армия может готовить наступление на Покровск в Донецкой области, что может быть кульминацией наступательной операции врага на этом направлении.