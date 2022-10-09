ЗСУ відбили наступи росіян на сході і завдали дев'ять авіаударів по ворогам, - Генштаб

Ілюстративне фото: ЗСУ відбили наступи росіян на сході та завдали дев'ять авіаударів по ворогам (Getty Images)

В неділю, 9 жовтня, українські захисники не дали окупантам просунутися у східних областях. При цьому вони нанесли дев’ять успішних авіаударів по росіянам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

За даними військового командування, за минулу добу українські солдати відбили атаки противника в районах населених пунктів Бударки, Терни, Соледар, Нью-Йорк, Первомайське, Невельське та Побєда. При цьому українська авіація завдала 9 ударів. Підтверджено ураження 7 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 3 зенітних ракетних комплексів противника. Ситуація на окремих напрямках: На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін.

обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському напрямку зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Також були завдані авіаційні удари.

зафіксовано обстріли з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Миропілля, Мезенівка, Ворожба, Славгород, Середина Буда та Старикове Сумської області. Також були завдані авіаційні удари. На Слобожанському напрямку з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них - Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Застосовував ударні БпЛА.

з мінометів, ствольної та реактивної артилерії обстріляно райони 30 населених пунктів. Серед них - Білий Колодязь, Висока Яруга, Ізюм, Нескучне, Рідкодуб, Червона Зоря. Застосовував ударні БпЛА. На Краматорському напрямку окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. При цьому там зафіксоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів.

окупанти здійснювали обстріли в районах населених пунктів Білогорівка, Греківка, Іванівка, Невське, Першотравневе, Серебрянка та Терни. При цьому там зафіксоване мінування мостових переходів, переправ та передмість населених пунктів. На Бахмутському напрямку противник обстріли були в районі населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк.

противник обстріли були в районі населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Зайцеве, Зеленопілля, Соледар, Яковлівка, Майорськ та Нью-Йорк. На Авдіївському напрямку вороги атакували в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка.

вороги атакували в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Первомайське, Новомихайлівка. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках наступів росіян зафіксовано не було. При цьому були обстріляні понад 30 населених пунктів

наступів росіян зафіксовано не було. При цьому були обстріляні понад 30 населених пунктів На Південнобузькому напрямку під вогнем окупантів знаходилися 35 міст та сіл вздовж всієї лінії зіткнення. В Генштабі зазначають, що росіяни намагаються зберегти окуповані території та проводять спроби наступу на Бахмутському та Авдіївському напрямках.