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ВСУ отбили наступления россиян на востоке и нанесли девять авиаударов по врагам, - Генштаб

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Украина, Воскресенье 09 октября 2022 18:33
ВСУ отбили наступления россиян на востоке и нанесли девять авиаударов по врагам, - Генштаб Иллюстративное фото: ВСУ отбили наступления россиян на востоке и нанесли девять авиаударов по врагам (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 9 октября, украинские защитники не дали оккупантам продвинуться в восточных областях. При этом они нанесли девять успешных авиаударов по россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.

По данным военного командования, за минувшие сутки украинские солдаты отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

При этом украинская авиация нанесла 9 ударов. Подтверждено попадание по 7 местам сосредоточения вооружения и военной техники, а также по 3 зенитным ракетным комплексам противника.

Ситуация по отдельным направлениям:

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
  • На Северском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Мезеновка, Ворожба, Славгород, Середина Буда и Стариковое Сумской области. Также были нанесены авиационные удары.
  • На Слобожанском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них - Белый Колодезь, Высокая Яруга, Изюм, Нескучное, Редкодуб, Червоная Заря. Применял ударные БПЛА.
  • На Краматорском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Першотравневое, Серебрянка и Терны. При этом там зафиксировано минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов.
  • На Бахмутском направлении противник обстрелов был в районе населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцево, Зеленополье, Соледар, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк.
  • На Авдеевском направлении враги атаковали в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Новомихайловка.
  • На Новопавловском и Запорожском направлениях наступлений россиян зафиксировано не было. При этом были обстреляны более 30 населенных пунктов
  • На Южнобужском направлении под огнем кафиров находились 35 городов и сел вдоль всей линии столкновения.

В Генштабе отмечают, что россияне пытаются сохранить оккупированные территории и предпринимают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Напомним, ранее стало известно, что российские войска обстреляли ракетами Запорожья .

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