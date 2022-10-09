ВСУ отбили наступления россиян на востоке и нанесли девять авиаударов по врагам, - Генштаб

В воскресенье, 9 октября, украинские защитники не дали оккупантам продвинуться в восточных областях. При этом они нанесли девять успешных авиаударов по россиянам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба .

По данным военного командования, за минувшие сутки украинские солдаты отразили атаки противника в районах населенных пунктов Бударки, Терны, Соледар, Нью-Йорк, Первомайское, Невельское и Победа.

При этом украинская авиация нанесла 9 ударов. Подтверждено попадание по 7 местам сосредоточения вооружения и военной техники, а также по 3 зенитным ракетным комплексам противника.

Ситуация по отдельным направлениям:

На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

обстановка остается без существенных изменений. На Северском направлении зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Мезеновка, Ворожба, Славгород, Середина Буда и Стариковое Сумской области. Также были нанесены авиационные удары.

зафиксированы обстрелы из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Мирополье, Мезеновка, Ворожба, Славгород, Середина Буда и Стариковое Сумской области. Также были нанесены авиационные удары. На Слобожанском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них - Белый Колодезь, Высокая Яруга, Изюм, Нескучное, Редкодуб, Червоная Заря. Применял ударные БПЛА.

из минометов, ствольной и реактивной артиллерии обстреляны районы 30 населенных пунктов. Среди них - Белый Колодезь, Высокая Яруга, Изюм, Нескучное, Редкодуб, Червоная Заря. Применял ударные БПЛА. На Краматорском направлении оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Першотравневое, Серебрянка и Терны. При этом там зафиксировано минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов.

оккупанты совершали обстрелы в районах населенных пунктов Белогоровка, Грековка, Ивановка, Невское, Першотравневое, Серебрянка и Терны. При этом там зафиксировано минирование мостовых переходов, переправ и пригородов населенных пунктов. На Бахмутском направлении противник обстрелов был в районе населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцево, Зеленополье, Соледар, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк.

противник обстрелов был в районе населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Зайцево, Зеленополье, Соледар, Яковлевка, Майорск и Нью-Йорк. На Авдеевском направлении враги атаковали в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Новомихайловка.

враги атаковали в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Первомайское, Новомихайловка. На Новопавловском и Запорожском направлениях наступлений россиян зафиксировано не было. При этом были обстреляны более 30 населенных пунктов

наступлений россиян зафиксировано не было. При этом были обстреляны более 30 населенных пунктов На Южнобужском направлении под огнем кафиров находились 35 городов и сел вдоль всей линии столкновения.

В Генштабе отмечают, что россияне пытаются сохранить оккупированные территории и предпринимают попытки наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях.