ЗСУ відбили наступ окупантів у районах 9 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. Наші воїни 19 жовтня успішно зупинили атаки ворога у Луганській та Донецькій областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.
На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
За добу підрозділи Сил оборони зупинили наступ загарбників у районах населених пунктів Білогорівка, Бахмут, Бахмутське, Кліщіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Опитне та Мар'їнка.
На тимчасово окуповану територію Луганської області прибуло поповнення з числа мобілізованих осіб. Відзначаються численні факти пограбувань та мародерства. Не виключається, що значна кількість зазначеного контингенту прибула з місць позбавлення волі.
За попередньою інформацією, керівництво Ірану та РФ домовилися про направлення на територію російської федерації радників та інструкторів з використання ударних БпЛА. Зокрема, відомо про підготовку операторів вже наявних БпЛА Shahed-136 та перспективних БпЛА Arash-2.
Існує висока ймовірність здійснення російськими окупантами обстрілів мирного населення Херсонської області. Так, вранці 19 жовтня цього року, на тимчасово зайнятій території, проведена розсилка повідомлень із закликом до евакуації населення Нової Каховки нібито у зв’язку з підготовкою обстрілів з боку підрозділів Збройних Сил України.
За уточненими даними, в результаті ударів Сил оборони протягом останніх днів, підтверджено ураження живої сили та техніки противника в Запорізькій області - до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння і військової техніки.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала десять ударів. Підтверджено ураження шести районів зосередження озброєння та військової техніки, а також чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили шість крилатих ракет, один гелікоптер Ка-52 та шістнадцять БпЛА, з них - чотирнадцять Shahed-136. іранського виробництва.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, один склад боєприпасів, станцію РЕБ та шість інших важливих об’єктів, включаючи міст та понтонну переправу противника.
Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває 2 російських судна-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 12 крилатими ракетами.
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