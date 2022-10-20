ВСУ отразили наступление окупантов в районах 9 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 19 октября успешно приостановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений.
На других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За сутки подразделения Сил обороны остановили наступление захватчиков в районах населенных пунктов Белогоровка, Бахмут, Бахмутское, Клещиевка, Красногоровка, Новомихайловка, Невельское, Опросное и Марьинка.
На временно оккупированную территорию Луганской области прибыли пополнения из числа мобилизованных лиц. Отмечаются многочисленные факты ограблений и мародерства. Не исключается, что значительное количество указанного контингента прибыли из мест лишения свободы.
Существует высокая вероятность совершения российскими оккупантами обстрелов мирного населения Херсонской области. Так, утром 19 октября на временно занятой территории проведена рассылка сообщений с призывом к эвакуации населения Новой Каховки якобы в связи с подготовкой обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины.
По уточненным данным, в результате ударов Сил обороны за последние дни подтверждено поражение живой силы и техники противника в Запорожской области - до 150 военнослужащих ранены и уничтожены около 15 единиц вооружения и военной техники.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Подразделения противовоздушной обороны сбили шесть крылатых ракет, один вертолет Ка-52 и шестнадцать БпЛА, из них - четырнадцать Shahed-136. иранского производства
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, шесть районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, один склад боеприпасов, станцию РЭС и шесть других важных объектов, включая мост и понтонную переправу противника.
Напомним, в Черном море сейчас находятся 2 российских судна-носителя "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 12 крылатыми ракетами.
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