ЗСУ відбили механізований штурм окупантів у Часовому Яру (відео)

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила понад 898 тисяч одиниць живої сили.

Зокрема, лише за минулу добу втрати російської армії склали 1060 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 12 танків, 14 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 100 дронів та іншу техніку ворога.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.