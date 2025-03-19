ВСУ отбили механизированный штурм оккупантов в Часовом Яру (видео)

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 898 тысяч единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1060 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, 100 дронов и другую технику врага.

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