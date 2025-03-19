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ВСУ отбили механизированный штурм оккупантов в Часовом Яру (видео)

Фото: ВСУ отбили механизированный штурм оккупантов в Часовом Яру (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы остановили попытку российских войск прорваться в Часовом Яру Донецкой области и уничтожили пять из шести вражеских бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Благодаря слаженным действиям подразделений 24 ОМБр имени короля Даниила и 5 отдельной штурмовой бригады уничтожено пять из шести бронемашин 98 дивизии ВДВ России, - говорится в сообщении под видео.

Спешившись с горящей техники, большинство оккупантов погибли и получили ранения от огня нашей артиллерии и минометов.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более 898 тысяч единиц живой силы.

В частности, только за минувшие сутки потери российской армии составили 1060 солдат. Также вчера Силы обороны уничтожили 12 танков, 14 боевых бронированных машин, 64 артиллерийские системы, 100 дронов и другую технику врага.

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