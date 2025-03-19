ВСУ отбили механизированный штурм оккупантов в Часовом Яру (видео)

Украинские бойцы остановили попытку российских войск прорваться в Часовом Яру Донецкой области и уничтожили пять из шести вражеских бронемашин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 24 ОМБр имени короля Даниила.

"Благодаря слаженным действиям подразделений 24 ОМБр имени короля Даниила и 5 отдельной штурмовой бригады уничтожено пять из шести бронемашин 98 дивизии ВДВ России, - говорится в сообщении под видео. Спешившись с горящей техники, большинство оккупантов погибли и получили ранения от огня нашей артиллерии и минометов.