ВСУ отбили атаку у Кринок, а РФ усилила обстрелы северной границы, - Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили атаку российских военных у Кринок. Однако Россия усилила обстрелы приграничья в Черниговской и Сумской областях.

По данным Генштаба, с начала суток на фронте произошло 73 боевых столкновения. Наибольшая интенсивность действий россиян на Покровском и Купянском направлениях.

Кроме этого Россия продолжает наносить артиллерийские удары со своей территории по населенным пунктам Черниговской и Сумской областей. В частности за сегодня из приграничных районов Российской Федерации били по украинским населенным пунктам Павловка, Середина Буда, Поковка, Ключи, Лесное и Кондратовка.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг увеличил активность и совершил уже 11 атак на позиции украинских защитников. В частности продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.

На Северском направлении враг совершил девять штурмовых действий. Семь атак российских оккупантов сдерживают наши подразделения в районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты применяют здесь авиацию.

На Краматорском направлении сейчас продолжаются четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Ивановское и Алебастровое. Одна атака успешно отбита.

На Покровском направлении активность врага сохраняется в районах Новоалександровки Первой и Птичьего. Сейчас речь идет о 30 атакующих действиях оккупантов на этом направлении с начала суток.

На Кураховском направлении наши воины помешали девяти атакам противника. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении, вблизи Крынок украинские защитники отбили еще одну атаку врага. Общее количество боестолкновений на направлении возросло до трех.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Наступление России

Россия начала повторное наступление в Харьковской области в начале мая. После этого россияне активизировались по всей линии фронта. Сейчас россияне смогли добраться до окраин города Волчанск. Там продолжаются уличные бои.

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