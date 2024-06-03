ua en ru
Пн, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ отбили атаку у Кринок, а РФ усилила обстрелы северной границы, - Генштаб

Понедельник 03 июня 2024 17:10
UA EN RU
ВСУ отбили атаку у Кринок, а РФ усилила обстрелы северной границы, - Генштаб Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины отразили атаку российских военных у Кринок. Однако Россия усилила обстрелы приграничья в Черниговской и Сумской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным Генштаба, с начала суток на фронте произошло 73 боевых столкновения. Наибольшая интенсивность действий россиян на Покровском и Купянском направлениях.

Кроме этого Россия продолжает наносить артиллерийские удары со своей территории по населенным пунктам Черниговской и Сумской областей. В частности за сегодня из приграничных районов Российской Федерации били по украинским населенным пунктам Павловка, Середина Буда, Поковка, Ключи, Лесное и Кондратовка.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг увеличил активность и совершил уже 11 атак на позиции украинских защитников. В частности продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.

На Северском направлении враг совершил девять штурмовых действий. Семь атак российских оккупантов сдерживают наши подразделения в районах Раздоловки и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты применяют здесь авиацию.

На Краматорском направлении сейчас продолжаются четыре боестолкновения в районах населенных пунктов Ивановское и Алебастровое. Одна атака успешно отбита.

На Покровском направлении активность врага сохраняется в районах Новоалександровки Первой и Птичьего. Сейчас речь идет о 30 атакующих действиях оккупантов на этом направлении с начала суток.

На Кураховском направлении наши воины помешали девяти атакам противника. Ситуация контролируемая.

На Приднепровском направлении, вблизи Крынок украинские защитники отбили еще одну атаку врага. Общее количество боестолкновений на направлении возросло до трех.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Наступление России

Россия начала повторное наступление в Харьковской области в начале мая. После этого россияне активизировались по всей линии фронта. Сейчас россияне смогли добраться до окраин города Волчанск. Там продолжаются уличные бои.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Генштаб ВСУ Война в Украине
NEWS
Мобилизация машин и не только. Что могут забирать у украинцев для армии во время войны
Мобилизация машин и не только. Что могут забирать у украинцев для армии во время войны
DAILY
Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Почему Запад сдерживает Украину от ударов по России и не торопится закрывать небо своей ПВО