ЗСУ відбили атаки ворога в районі 9 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові продовжують нещадно бити ворога на всіх ділянках фронту. Наші воїни відбили атаки російських окупантів у районі 9 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Ракетні війська і артилерія за минулу добу завдали вогневе ураження по 40 об’єктах противника. Зокрема по 20 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 13 районах зосередження артилерії, а також по 7 складах боєприпасів. Втрати ворога уточнюються.

Окрім цього, підрозділи протиповітряної оборони знищили один СУ-25 та чотири БпЛА противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала понад 20 ударів по ворожих позиціях. Підтверджено ураження 19 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та двох позицій зенітних ракетних комплексів.

За добу наші війська відбили атаки противника в районах населених пунктів Веселе, Курдюмівка, Миколаївка Друга, Бахмутське, Зайцеве, Майорськ, Первомайське, Мар’їнка та Новомихайлівка.

Також підтверджено знищення комендатури в місті Сватове Луганської області, де противник організував штаб та склад боєприпасів.

Завдяки успішним діям Сил оборони ворог продовжує зазнавати втрат в живій силі та техніці. Зокрема в результаті ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника 19 вересня підтверджено:

На Південнобузькому напрямку обстрілів з боку противника зазнали понад 25 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення, Зокрема, це Високопілля, Миролюбівка, Кар’єрне, Новогригорівка, Білогірка, Благодатівка, Андріївка, Зоря, Шевченкове, Тернові Поди, Правдине та Мирне.

на Запорізькому напрямку - Новопіль, Времівка, Велика Новосілка, Новоукраїнка, Пречистівка, Вугледар, Павлівка, Володимирівка, Залізничне, Гуляйполе та Червоне.

на Авдіївському напрямку - Бердичі, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка та Первомайське;

на Бахмутському напрямку - Сіверськ, Верхньокам’янське, Виїмка, Веселе, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Одрадівка, Миколаївка Друга, Зайцеве, Суха Балка, Юр’ївка та Нью-Йорк;

на Краматорському напрямку - Донецьке, Студенок, Ярова, Тетянівка, Богородичне, Пришиб, Щурове, Старий Караван, Райгородок, Миколаївка, Роздолівка, Олександрівка та Григорівка;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Ветеринарне, Гоптівка, Глибоке, Дергачі, Грушівка, Куп’янськ та Кам’янка;

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Залізний Міст, Михайлове і Гута-Студенецька Чернігівської області та Соснівка, Голишівське, Юнаківка і Тур’я Сумської області;

На інших напрямках противник продовжує обстріли з танків, мінометів та артилерії різних типів:

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без змін.

Нагадаємо, у Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Раніше ми писали, що ЗСУ на півдні уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро.

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