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Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

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Середа 21 вересня 2022 04:20
Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі Фото: У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"У Чорному морі маневрує угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів, серед яких 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 ракети "Калібр", і 2 ВДК разом із десантних катером", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що це "той самий психологічний тиск із загрозою висадки десанту".

Окрім цього, звернули увагу на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні та районі розташування об’єктів критичної інфраструктури.

"У морі знов посилився шторм, а значить і мінна небезпека. На жаль, актуальними є і ракетні удари. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто", - додали в Оперативному командуванні.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні уразили ворожу колону техніки, яку готували до переправки через Дніпро.

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