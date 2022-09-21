Ракетна небезпека. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідоляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"У Чорному морі маневрує угруповання ворожого флоту з 12 катерів/кораблів, серед яких 3 надводних ракетоносії, а значить і 24 ракети "Калібр", і 2 ВДК разом із десантних катером", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що це "той самий психологічний тиск із загрозою висадки десанту".

Окрім цього, звернули увагу на підвищену небезпеку, зокрема у прибережній зоні та районі розташування об’єктів критичної інфраструктури.

"У морі знов посилився шторм, а значить і мінна небезпека. На жаль, актуальними є і ракетні удари. Тому нехтувати сигналами повітряної тривоги не варто", - додали в Оперативному командуванні.