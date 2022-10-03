Ракетна загроза зросла. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі
У Чорному морі нині перебуває 5 російських суден-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 32 крилатими ракетами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які маневрують, укриваючись за Кримським півостровом
"Напоготові противник тримає 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - зазначили військові.
В ОК "Південь" вказали, що росіяни продовжують погрози та шантаж техногенними катастрофами шляхом завдання ракетних ударів. Імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.
Наші воїни закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись порядку дій і правил. У місцях обстрілів й ударів не наближатись до підозрілих предметів, а інформувати про них компетентні органи.
Окрім цього, в Оперативному командуванні додали, що у Чорному морі сталося посилення шторму, яке підвищило мінну небезпеку. Однак попри це функціонування зернових коридорів відбувається за планом.
Нагадаємо, ЗСУ продовжують активні дії на півдні України. Наші військові тримають ініціативу на закріплених територіях і в просуванні, а також мають частковий успіх.
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