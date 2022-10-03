Ракетна загроза зросла. Скільки "Калібрів" тримає Росія у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 5 російських суден-носіїв "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 32 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 8 бойових кораблів, які маневрують, укриваючись за Кримським півостровом

"Напоготові противник тримає 3 надводних і 2 підводних ракетоносії, на борту яких 32 крилаті ракети "Калібр", - зазначили військові.

В ОК "Південь" вказали, що росіяни продовжують погрози та шантаж техногенними катастрофами шляхом завдання ракетних ударів. Імовірність застосування дронів-камікадзе також на досить високому рівні.

Наші воїни закликали не нехтувати сигналами повітряної тривоги та дотримуватись порядку дій і правил. У місцях обстрілів й ударів не наближатись до підозрілих предметів, а інформувати про них компетентні органи.

Окрім цього, в Оперативному командуванні додали, що у Чорному морі сталося посилення шторму, яке підвищило мінну небезпеку. Однак попри це функціонування зернових коридорів відбувається за планом.