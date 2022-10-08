ЗСУ відбили атаки ворога в районі 16 населених пунктів, - Генштаб

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів. ЗСУ відбили атаки ворога, який намагається наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Блешня, Гай і Сеньківка Чернігівської області та Старикове Сумської області;

на Слобожанському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах 18 населених пунктів, в тому числі Глибоке, Уди, Огірцеве, Стрілеча, Колодязне, Дворічне, Нескучне;

на Краматорському напрямку - з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Верхньокам’янське, Роздолівка, Серебрянка, Григорівка, Дронівка, Веселе;

на Бахмутському напрямку противник обстріляв райони населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Іванград, Опитне, Майорськ, Нью-Йорк, Виїмка, Роздолівка, Веселе та Одрадівка;

на Авдіївському напрямку - вогневого впливу зазнали Авдіївка, Красногорівка, Первомайське та Новомихайлівка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник наступальних дій не проводив. Від ворожого вогню постраждала інфраструктура в районах 16 населених пунктів. Серед інших - Времівка, Темирівка, Ольгівське, Гуляйпільське та Залізничне.

На тимчасово захоплених територіях Запорізької області противник намагається активізувати заходи з дискредитації підрозділів Збройних Сил України. Для створення фейкового контенту додатково залучаються спеціальні кореспонденти російських ЗМІ.

На Південнобузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 27 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Бахмутське, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Озерянівка, Зайцеве, Одрадівка, Андріївка, Первомайське, Красногорівка, Веселе, Кам’янка, Побєда, Невельське, Новомихайлівка та Тернові Поди.

Збройні Сили України продовжують тримати під вогневим контролем об’єкти логістики противника та артерії їх постачання.

За минулу добу знищено ще одну понтонну переправу противника. Крім того, підтверджено інформацію про знищення складів з боєприпасами ворога 5 жовтня поточного року поблизу населеного пункту Кінські Роздори.

Підрозділи противника продовжують зазнавати втрат. Так, в районах населених пунктів Пологи та Токмак Запорізької області, внаслідок обстрілів підрозділами Сил оборони районів скупчення живої сили противника, ворог втратив близько 85 осіб пораненими. Інформація про загиблих уточнюється.

У Луганській області до місцевої лікарні у Новосвітлівці доправлено близько трьохсот поранених осіб із числа ув’язнених, які погодились воювати на території Україні.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 30 ударів. Підтверджено ураження 24 місць зосередження озброєння та військової техніки, а також 6 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони збили два ворожих гелікоптери.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили два пункти управління, один район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два райони вогневих позицій артилерії, радіолокаційну станцію та комплекс радіоелектронної боротьби противника.