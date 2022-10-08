ВСУ отразили атаки врага в районе 16 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. ВСУ отразили атаки врага, пытающегося наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении - из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Блешня, Гай и Сеньковка Черниговской области и Стариково Сумской области;

на Слобожанском направлении - из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах 18 населенных пунктов, в том числе Глубокое, Уды, Огурцово, Стрелка, Колодезное, Двуречное, Нескучное;

на Краматорском направлении - из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Спирное, Белогоровка, Верхнекаменное, Раздолевка, Серебрянка, Григорьевка, Дроновка, Веселое;

на Бахмутском направлении противник обстрелял районы населенных пунктов Яковлевка, Соледарь, Бахмут, Бахмутское, Иванград, Опросное, Майорск, Нью-Йорк, Выемка, Раздолевка, Веселое и Одрадовка;

на Авдеевском направлении - огневого влияния испытали Авдеевка, Красногоровка, Первомайское и Новомихайловка.

В Новопавловском и Запорожском направлениях противник наступательных действий не проводил. От вражеского огня пострадала инфраструктура в районах 16 населённых пунктов. Среди других - Времовка, Темировка, Ольговское, Гуляйпольское и Железнодорожное.

На временно захваченных территориях Запорожской области противник пытается активизировать меры по дискредитации подразделений Вооруженных сил Украины. Для сотворения фейкового контента дополнительно привлекаются особые корреспонденты русских СМИ.

На Южнобугском направлении обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 27 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения.

Подразделы Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Выимка, Бахмутское, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Озеряновка, Зайцево, Одрадовка, Андреевка, Первомайское, Красногоровка, Веселое, Каменка, Победа, Невельское, Новомихайловка.

Вооруженные Силы Украины продолжают держать под огневым контролем объекты логистики противника и артерии их снабжения.

За прошедшие сутки уничтожена еще одна понтонная переправа противника. Кроме того, подтверждена информация об уничтожении складов с боеприпасами врага 5 октября текущего года вблизи населенного пункта Конские Роздоры.

Подразделения противника продолжают нести потери. Так, в районах населенных пунктов Пологи и Токмак Запорожской области в результате обстрелов подразделениями Сил обороны районов скопления живой силы противника враг потерял около 85 человек ранеными. Информация о погибших уточняется.

В Луганской области в местную больницу в Новосветловке доставлено около трехсот раненых из числа заключенных, которые согласились воевать на территории Украины.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 30 ударов. Подтверждено поражение 24 мест сосредоточения вооружения и военной техники, а также 6 зенитных ракетных комплексов противника. Кроме того, подразделения противовоздушной обороны сбили два вражеских вертолета.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили два пункта управления, один район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два района огневых позиций артиллерии, радиолокационную станцию и комплекс радиоэлектронной борьбы противника.