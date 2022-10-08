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Загроза ракетних ударів не зникла. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

Новость на русском →
Субота 08 жовтня 2022 04:16
Загроза ракетних ударів не зникла. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі Фото: У Чорному морі нині перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів" (Скриншот із відео)
Автор: Олег Васьків

У Чорному морі нині перебуває 4 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

"Вороже угруповання з 14 кораблів має напоготові 4 ракетоносії, серед яких 2 підводних. Сумарне спорядження "Калібрами" - 24 ракети. Також на чергуванні ВДК і десантний катер", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" вказали, що противник намагається тримати свідомість цивільних під постійними загрозами чи то ракетними ударами, дронами-камікадзе, ракетно-артилерійськими обстрілами, мінною небезпекою чи десантом.

"Маніпуляції із сприйняттям реальності ворог чинить через пропаганду тапоширення фейків", - розповіли наші воїни.

В Оперативному командуванні також закликали не нехтувати заходами безпеки, дослухатись до рекомендацій та обмежень, а інформацію ретельно перевіряти й не поширювати паніку.

Нападаємо, українські військові за добу на півдні знищили понад сотню солдат, 6 танків, "Град" і 2 ЗРК С-300 ворога.

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