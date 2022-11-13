Українські захисники відбили атаки ворога в районі 12 населених пунктів, - Генштаб

Протягом минулої доби противник завдав 4 ракетних і 16 авіаційних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Атак зазнали понад 20 населених пунктів Запорізької, Черкаської, Харківської і Донецької областей.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Білорусі.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця;

напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Тернова, Бологівка, Вільхуватка, Зелене, Колодязне, Огірцеве та Стариця; на Куп'янському та Лиманському напрямках - з танків та різнокаліберної артилерії, п районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Площанка та Табаївка;

та напрямках - з танків та різнокаліберної артилерії, п районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Роздолівка, Сіверськ, Кислівка, Невське, Макіївка, Площанка та Табаївка; на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Озарянівка, Іванград, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк;

напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Яковлівка, Соледар, Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Озарянівка, Іванград, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Спірне та Нью-Йорк; на Авдіївському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Кам’янки, Красногорівки та Новомихайлівки;

напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах Авдіївки, Мар’їнки, Водяного, Кам’янки, Красногорівки та Новомихайлівки; на Новопавлівському напрямку - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка;

напрямку - з танків та артилерії різних типів, по районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Новоукраїнка, Павлівка, Полтавка, Парасковіївка та Пречистівка; на Запорізькому напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське;

напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малинівка, Новоданилівка, Новопіль, Ольгівське; на Таврійському напрямку - з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Милове, Золота Балка та Михайлівка.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Новоселівське Луганської області та Торське, Бахмут, Білогорівка, Спірне, Торецьк, Красногорівка, Первомайське, Мар’їнка, Новомихайлівка і Павлівка у Донецькій області.

У звільнених населених пунктах Херсонської області тривають стабілізаційні заходи. Ворог продовжує фортифікаційне обладнання оборонних рубежів на лівому березі Дніпра.

У Брестській області Білорусі, особливо у районах, де розміщуються прибуваючі підрозділи збройних сил РФ, значно посилюється соціальна напруга. Зокрема місцеві лікарні перевантажені роботою з російськими військовослужбовцями, які масово хворіють через незадовільні умови утримання в наметових містечках. Медики змушені відмовляти в обслуговуванні білоруським громадянам, які потребують лікування.

До окупованого Мелітополя Запорізької області 12 листопада прибуло чергове поповнення з числа мобілізованих російських громадян. Зазначена категорія військовослужбовців противника, після прибуття до міста, скуповує, їжу, цивільний одяг та велику кількість алкогольних напоїв.

Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 13 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 позицій зенітних ракетних комплексів противника.