ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 12 ноября успешно остановили атаки врага в Луганской и Донецкой областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 16 авиационных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Атак получили более 20 населенных пунктов Запорожской, Черкасской, Харьковской и Донецкой областей.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Продолжается формирование русско-белорусской группировки войск на территории Беларуси.
В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Новоселовское Луганской области и Торское, Бахмут, Белогоровка, Спорное, Торецк, Красногоровка, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Павловка в Донецкой области.
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Враг продолжает фортификационное оборудование оборонных рубежей на левом берегу Днепра.
В Брестской области Белоруси, особенно в районах, где размещаются прибывающие подразделения вооруженных сил РФ, значительно усиливается социальное напряжение. В частности местные больницы перегружены работой с российскими военнослужащими, которые массово болеют из-за неудовлетворительных условий содержания в палаточных городках. Медики вынуждены отказывать в обслуживании белорусским гражданам, нуждающимся в лечении.
В оккупированный Мелитополь Запорожской области 12 ноября прибыло очередное пополнение из числа мобилизованных российских граждан. Указанная категория военнослужащих противника, по прибытии в город, скупает еду, гражданскую одежду и большое количество алкогольных напитков.
Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла по врагу 13 ударов. Под поражение попали 8 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 5 позиций зенитных ракетных комплексов противника.
Напомним, в Черном море сейчас находится одно российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.