ЗСУ відбили атаки ворога у районі 12 населених пунктів, - Генштаб

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка та Блешня Чернігівської області, а також Середина Буда, Гаврилова Слобода, Хлібороб, Миропільське та Рясне Сумської області;

на Слобожанському напрямку - в районах населених пунктів Стрілеча, Соснівка, Красне, Грушівка, Сенькове, Дворічна та Колодязне;

на Краматорському напрямку - в районах населених пунктів Новоселівка, Старий Караван, Щурове, Закітне, Діброва, Озерне та Верхньокам’янське;

на Бахмутському напрямку - Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Весела Долина, Торецьк, Опитне, Іванівське, Яковлівка, Білогорівка та Веселе;

на Авдіївському напрямку - Авдіївка, Бердичі, Піски, Первомайське і Мар’їнка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних дій не вів. Разом з тим, здійснював артилерійські обстріли неподалік Новоукраїнки, Нескучного, Времівки, Залізничного, Гуляйполя, Чарівного, Червоного, Новополя та Успенівки.

На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони близько 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. З метою ведення розвідки, коригування вогню та ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог, на даному напрямку, здійснив понад 45 вильотів БпЛА.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Майорськ, Залізне, Бахмутське, Одрадівка, Миколаївка Друга, Озерянівка, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Павлівка та Безіменне.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони протягом доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження трьох опорних пунктів, десяти місць скупчення озброєння та військової техніки, а також трьох зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони, на різних напрямках, збили 4 БпЛА та 4 керовані авіаційні ракети Х-59.

Ракетні війська і артилерія продовжують завдавати вогневого ураження по об’єктах противника. Зокрема, за добу, уражено два командних пункти, сім районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки ворога, одну станцію-ретранслятор, три станції РЕБ, два склади з боєприпасами та один - з паливо-мастильними матеріалами.