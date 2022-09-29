Загроза ракетних ударів не зникла. Скільки "Калібрів" тримає РФ у Чорному морі

У Чорному морі нині перебуває 3 російських кораблі-носії "Калібрів". Окупанти можуть атакувати Україну 24 крилатими ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь" .

"8 кораблів ворожого флоту маневрують поблизу кримського узбережжя. На бойовому чергуванні 1 ВДК і 3 надводних носії 24 ракет "Калібр", - зазначили українські військові.

В ОК "Південь" вказали, що море штормить, а це, як правило, посилює мінну небезпеку. Там нагадали, що радіус ураження уламками такого морського "сюрпризу" в прибережній зоні може сягати 100 метрів.

"Будьте пильними та свідомими, сповіщайте про виявлені підозрілі предмети компетентні органи, дотримуйтесь заходів безпеки і норм правового режиму воєнного стану", - закликали громадян наші воїни.

Окрім цього, в Оперативному командуванні додали, що загроза нанесення ракетних ударів не зникла. Слід також зважати на імовірність застосування й дронів-камікадзе по південних регіонах.