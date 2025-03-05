ЗСУ відбили атаки ворога на Куп’янському напрямку та зірвали спроби переправи через Оскіл

Російська армія атакувала обороні позиції українських військових на Куп'янському напрямку. Однак спроби загарбників не мали успіху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, росіяни атакували наші оборонні укріплення поблизу:

Петропавлівки;

Піщаного;

Загризового.

Всі ворожі атаки відбито.

Також ворог намагався навести переправи через річку Оскіл. Однак там спроби загарбників не мали успіху.

"Ураження наших захисників і погодні умови внесли свої корективи. Через потепління та потоншення криги на річці окупанти вимушені викладати на лід платформи для розподілення навантаження", - сказано у повідомленні.

Бої за Куп'янськ

Раніше ми писали про те, що у мережі з'явилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку.

Згодом начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич уточнив, що наразі погрози Куп'янську немає.