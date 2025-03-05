ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

ВСУ отбили атаки врага на Купянском направлении и сорвали попытки переправы через Оскол

Среда 05 марта 2025 09:21
UA EN RU
ВСУ отбили атаки врага на Купянском направлении и сорвали попытки переправы через Оскол Иллюстративное фото: ВСУ отбили атаки врага на Купянском направлении (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская армия атаковала оборонительные позиции украинских военных на Купянском направлении. Однако попытки захватчиков не имели успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, россияне атаковали наши оборонительные укрепления вблизи:

  • Петропавловки;
  • Песчаного;
  • Загрызово.

Все вражеские атаки отбиты.

Также враг пытался навести переправы через реку Оскол. Однако там попытки захватчиков не имели успеха.

"Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и истончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки", - сказано в сообщении.

Бои за Купянск

Ранее мы писали о том, что в сети появилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

Впоследствии начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уточнил, что сейчас угрозы Купянску нет.

Недавно российские войска пытались переправиться через реку Оскол в Харьковской области. Силы обороны сообщили, что нанесли огневое поражение по противнику, оккупанты были уничтожены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Купянск Война в Украине
NEWS
Гренландия, канал и письмо от Зеленского: о чем говорил Трамп в Конгрессе, главные заявления
Гренландия, канал и письмо от Зеленского: о чем говорил Трамп в Конгрессе, главные заявления
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины