ВСУ отбили атаки врага на Купянском направлении и сорвали попытки переправы через Оскол

Российская армия атаковала оборонительные позиции украинских военных на Купянском направлении. Однако попытки захватчиков не имели успеха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

По данным военных, россияне атаковали наши оборонительные укрепления вблизи:

Петропавловки;

Песчаного;

Загрызово.

Все вражеские атаки отбиты.

Также враг пытался навести переправы через реку Оскол. Однако там попытки захватчиков не имели успеха.

"Поражение наших защитников и погодные условия внесли свои коррективы. Из-за потепления и истончения льда на реке оккупанты вынуждены выкладывать на лед платформы для распределения нагрузки", - сказано в сообщении.

Бои за Купянск

Ранее мы писали о том, что в сети появилась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку.

Впоследствии начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич уточнил, что сейчас угрозы Купянску нет.