ЗСУ відбили атаки росіян на Куп'янському напрямку та звільнили Урожайне, - Генштаб

Так, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Під час ведення наступальних дій підрозділи Сил оборони опанували населений пункт Урожайне. Закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - розповів Ковальов.

На Бахмутському напрямку ЗСУ ведуть наступальні дії південніше міста Бахмут. Закріплюються на досягнутих рубежах. Там тривають важкі бої.

Також російські війська вели безуспішні наступальні дії в районах Мар'їнки, та Красногорівки. Ворог чинить потужний опір. Здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує тут свої резерви.

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

На Куп'янському напрямку українські бійці відбили атаки в районі південно-східніше Вільшани та східніше Петропавлівки. За добу відбулося 30 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові у ході боїв із російськими окупантами мали певний успіх у Луганській та Запорізькій областях, просунувшись на цих ділянках фронту.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Протягом минулої доби на фронтах відбулось близько 30 бойових зіткнень.

Окрім того, бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області