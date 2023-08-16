ВСУ отбили атаки россиян на Купянском направлении и освободили Урожайное, - Генштаб

Так Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Во время ведения наступательных действий подразделения Сил обороны овладели населенным пунктом Урожайное. Закрепляются на достигнутых рубежах. Наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника. Осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - рассказал Ковалев.

На Бахмутском направлении ВСУ ведут наступательные действия южнее города Бахмут. Закрепляются на достигнутых рубежах. Там продолжаются тяжелые бои.

Также российские войска вели безуспешные наступательные действия в районах Марьинки и Красногоровки. Враг оказывает мощное сопротивление. Осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет свои резервы.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

На Купянском направлении украинские бойцы отбили атаки в районе юго-восточнее Ольшаны и восточнее Петропавловки. В сутки произошло 30 боевых столкновений.

Ситуация на фронте

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные в ходе боев с российскими оккупантами имели определенный успех в Луганской и Запорожской областях, продвинувшись на этих участках фронта.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. За прошедшие сутки на фронтах произошло около 30 боевых столкновений.

Кроме того, бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, расположенный неподалеку от Старомайорского Донецкой области.