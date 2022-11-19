ЗСУ відбили 6 атак росіян у Донецькій області, - Генштаб

За останню добу, 18 листопада, українські захисники відбили 6 атак росіян на Донбасі, а авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Генеральний штаб ЗСУ.
Росіяни зосереджують зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, водночас, ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
За минулу добу ЗСУ відбили атаки російських окупантів в районах Білогорівки, Зеленопілля, Кліщіївки, Первомайського, Водяного та Новомихайлівки Донецької області.
За минулу добу росіяни завдали 10 авіаційних та 10 ракетних ударів, здійснили 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню.
"Противник продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, ракетного удару зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міста Запоріжжя", - зазначають у Генштабі.
На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріли:
Підтверджено вогневе ураження району зосередження росіян у населеному пункті Михайлівка Скадовського району. Втрати особового складу склали до 40 осіб загиблими та 70 - пораненими. Їх відвезли до лікарняних закладів на тимчасово окупованій території АР Крим.
Авіація Сил оборони протягом доби завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ.
Воїни українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили пункт управління, понад 12 районів зосередження живої сили та ОВТ і засіб протиповітряної оборони окупантів.
Також, за уточненою інформацією, у період з 10 по 16 листопада, в місто Горлівка з напрямку Майорська, до лікарняних закладів доставлено близько 500 поранених військовослужбовців російських окупаційних військ, значна частина яких - нещодавно мобілізовані.
Нагадаємо, за даними ISW, російські сили у східній частині Херсонської області вразливі для української кампанії перехоплення, подібної до тієї, яку ЗСУ успішно використали, щоб відбити західну частину Херсонської області.
Детальніше про те, куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекатиме основних боїв - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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