ВСУ отразили 6 атак россиян в Донецкой области, - Генштаб

За последние сутки, 18 ноября, украинские защитники отразили 6 атак россиян на Донбассе, а авиация ВСУ нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ.
Россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, в то же время ведут наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
За минувшие сутки ВСУ отразили атаки российских оккупантов в районах Белогоровки, Зеленополья, Клещиевки, Первомайского, Водяного и Новомихайловки Донецкой области.
За минувшие сутки россияне нанесли 10 авиационных и 10 ракетных ударов, совершили 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.
"Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. Так, ракетный удар получили объекты гражданской инфраструктуры города Запорожья", - отмечают в Генштабе.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины. В других направлениях враг осуществлял обстрелы:
Подтверждено огненное поражение района сосредоточения россиян в населенном пункте Михайловка Скадовского района. Потери личного состава составили до 40 человек погибшими и 70 ранеными. Их отвезли в больничные учреждения на временно оккупированной территории АР Крым.
Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники РФ.
Воины украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили пункт управления, более 12-ти районов сосредоточения живой силы и ВВТ и средство противовоздушной обороны оккупантов.
Также, по уточненной информации, в период с 10 по 16 ноября, в город Горловка с направления Майорска, в больничные учреждения доставлено около 500 раненых военнослужащих российских оккупационных войск, значительная часть которых - недавно мобилизованные.
Напомним, по данным ISW, российские силы в восточной части Херсонской области уязвимы для украинской кампании перехвата, подобной той, которую ВСУ успешно использовали, чтобы отразить западную часть Херсонской области.
Детальнее о том, куда Россия перебросит херсонскую группировку и где будет ждать основных боев - читайте в материале РБК-Украина.
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