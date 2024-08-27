ЗСУ відбили 50 атак РФ на Покровському напрямку, ще 6 боїв тривають, - Генштаб

Обстріли, які здійснили окупанти

Минулої доби противник завдав один ракетний удар, застосувавши 127 ракет, 59 авіаційних ударів із застосуванням 81 КАБ, 649 ударів дронами-камікадзе та здійснив майже 3200 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Ситуація на полі бою

У Генштабі зазначили, що ворог, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує позиції ЗСУ. Проте українські захисники стійко стримують натиск окупантів та завдають їм значних втрат.

Зокрема, на Харківському напрямку окупанти впродовж дня здійснили атаку поблизу Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили штурмові дії противника.

"За попередньою інформацією, з початку доби втрати ворога склали 62 окупанти загиблими та пораненими, знищено танк, бойову броньовану машину, дві артилерійські системи та три одиниці атомобільної техніки. Крім того, пошкоджено танк, чотири артилерійські системи та вісім одиниць автомобільної техніки ворога", - йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку Силами оборони відбито 14 атак противника в районі населених пунктів Новоосинове, Глушківка, Стельмахівка та Андріївка.

18 разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагався просунутися в напрямку населених пунктів Макіївки, Греківки, Дружелюбівки, Невського, Новосадового та Торського, всі ворожі атаки відбито.

На Сіверському напрямку впродовж дня захисники України відбивали сім штурмових дій ворога в районах Спірного, Верхньокам’янського та Виїмки. Українські підрозділи мужньо утримують зайняті позиції та рубежі, рішуче відбивають спроби наступу окупантів, триває бій поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку зазнали невдачі чотири спроби загарбників просунутися поблизу Часового Яру.

На Торецькому напрямку ситуація напружена, сьогодні противник, за підтримки авіації, 11 разів намагався вклинитися в оборону ЗСУ. Атака в районі Нью-Йорку продовжується.

Складна ситуація на Покровському напрямку, де з початку доби в районах населених пунктів Калинове, Воздвиженка, Новоолександрівка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Новогродівка, Мемрик, Михайлівка, Карлівка українські підрозділи відбивали 56 наступальних та штурмових дій ворога. Шість боєзіткнень на даний час ще тривають. Українські війська вживають заходів з утримання визначених рубежів, завдають ворогу втрат.

"За попередніми підрахунками сьогодні окупанти втратили майже дві сотні військових вбитими та пораненими, також українськими військовослужбовцями знищено дві артилерійські системи, два міномети та три одиниці автомобільної техніки. Окрім того, пошкоджено одну артсистему і чотири автомобіля", - розповіли у звіті Генштабу.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 14 бойових зіткнень. Загарбники зберігають активність, намагаючись просунутись в районах населених пунктів Красногорівка, Гостре, Георгіївка та Костянтинівка. Підрозділи Сил оборони відбили 12 атак противника, чотири боєзіткнення тривають поблизу Карлівки та Невельського.

Гаряче сьогодні і на Времівському напрямку, де відбулося 20 боєзіткнень в напрямку Водяного та Вугледара. Досі триває чотири атаки поблизу Пречистівки.

На Придніпровському напрямку підрозділи ЗСУ відбили три спроби противника атакувати українські позиції в острівній зоні, противник успіху не мав.

На інших напрямках ворожі підрозділи наступальних дій не проводили.

Крім того, в кінці звіту Генштаб відзначив воїнів 46 окремої аеромобільної бригади ДШВ Збройних Сил України, які впевнено тримають рубежі та завдають ворогу непоправних втрат.