ВСУ отразили 50 атак РФ на Покровском направлении, еще 6 боев продолжаются, - Генштаб

Обстрелы, совершенные оккупантами

За прошедшие сутки противник нанес один ракетный удар, применив 127 ракет, 59 авиационных ударов с применением 81 КАБ, 649 ударов дронами-камикадзе и совершил около 3200 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения.

Ситуация на поле боя

В Генштабе отметили, что враг, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует позиции ВСУ. Однако украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов и наносят им значительные потери.

В частности, на Харьковском направлении оккупанты в течение дня совершили атаку около Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили штурмовые действия противника.

"По предварительной информации, с начала суток потери врага составили 62 оккупанта погибшими и ранеными, уничтожены танк, боевая бронированная машина, две артиллерийские системы и три единицы атомобильной техники. Кроме того, поврежден танк, четыре артиллерийские системы и восемь единиц автомобильной техники врага", - говорится в сообщении.

На Купянском направлении Силами обороны отражены 14 атак противника в районе населенных пунктов Новоосиново, Глушковка, Стельмаховка и Андреевка.

18 раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытался продвинуться в направлении населенных пунктов Макеевки, Грековки, Дружелюбовки, Невского, Новосадового и Торского, все вражеские атаки отражены.

На Северском направлении в течение дня защитники Украины отражали семь штурмовых действий врага в районах Спорного, Верхнекаменского и Выемки. Украинские подразделения мужественно удерживают занятые позиции и рубежи, решительно отражают попытки наступления окупантов, продолжается бой около Выемки.

На Краматорском направлении потерпели неудачу четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении ситуация напряженная, сегодня противник, при поддержке авиации, 11 раз пытался вклиниться в оборону ВСУ. Атака в районе Нью-Йорка продолжается.

Сложная ситуация на Покровском направлении , где с начала суток в районах населенных пунктов Калиново, Воздвиженка, Новоалександровка, Пантелеймоновка, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Новогродовка, Мемрик, Михайловка, Карловка украинские подразделения отражали 56 наступательных и штурмовых действий. Шесть боестолкновений в настоящее время еще продолжаются. Украинские войска принимают меры по удержанию определенных рубежей, наносят врагу потери.

"По предварительным подсчетам сегодня оккупанты потеряли почти две сотни военных убитыми и ранеными, также украинскими военнослужащими уничтожены две артиллерийские системы, два миномета и три единицы автомобильной техники. Кроме того, повреждена одна артсистема и четыре автомобиля", - рассказали в отчете Генштаба.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 14 боевых столкновений. Захватчики сохраняют активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Острое, Георгиевка и Константиновка. Подразделения Сил обороны отразили 12 атак противника, четыре боестолкновения продолжаются вблизи Карловки и Невельского.

Горячо сегодня и на Времивском направлении, где произошло 20 боестолкновений в направлении Водяного и Угледара. До сих пор продолжаются четыре атаки вблизи Пречистовки.

На Приднепровском направлении подразделения ВСУ отразили три попытки противника атаковать украинские позиции в островной зоне, противник успеха не имел.

На других направлениях вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Кроме того, в конце отчета Генштаб отметил воинов 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ Вооруженных Сил Украины, которые уверенно держат рубежи и наносят врагу невосполнимые потери.